04 октября, 22:02Происшествия
Россиянка погибла при наводнении на Черноморском побережье Болгарии
Фото: телеграм-канал SHOT
Гражданка России погибла при наводнении, вызванном проливными дождями, на юге Черноморского побережья в Болгарии. Ее тело нашли в апартаментах курортного комплекса, сообщает Болгарское национальное телевидение.
В консульском отделе посольства РФ в Болгарии рассказали ТАСС, что готовы оказать необходимую помощь родственникам погибшей. Также работники дипмиссии помогут россиянам восстановить утерянные в связи с наводнением личные документы.
Из-за наводнения в нескольких районах на побережье был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Все жители и туристы из комплекса "Елените" были эвакуированы. Спасатели и добровольцы начали расчищать завалы.
Ранее в Гонгонге бушевал тайфун "Рагаса", из-за чего там вводили высший, десятый уровень предупреждения. В городе были ливни и грозы, а скорость ветра достигала 118 километров в час. При этом информация о пострадавших россиянах не поступала.
По последним данным, из-за стихии пострадали 33 человека, еще 765 смогли спрятаться в 50 временных убежищах.
