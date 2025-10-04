Россиянка погибла при наводнении на Черноморском побережье Болгарии

Фото: телеграм-канал SHOT

Гражданка России погибла при наводнении, вызванном проливными дождями, на юге Черноморского побережья в Болгарии. Ее тело нашли в апартаментах курортного комплекса, сообщает Болгарское национальное телевидение.

В консульском отделе посольства РФ в Болгарии рассказали ТАСС, что готовы оказать необходимую помощь родственникам погибшей. Также работники дипмиссии помогут россиянам восстановить утерянные в связи с наводнением личные документы.

Из-за наводнения в нескольких районах на побережье был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Все жители и туристы из комплекса "Елените" были эвакуированы. Спасатели и добровольцы начали расчищать завалы.

Ранее в Гонгонге бушевал тайфун "Рагаса", из-за чего там вводили высший, десятый уровень предупреждения. В городе были ливни и грозы, а скорость ветра достигала 118 километров в час. При этом информация о пострадавших россиянах не поступала.

По последним данным, из-за стихии пострадали 33 человека, еще 765 смогли спрятаться в 50 временных убежищах.