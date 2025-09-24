Высший уровень предупреждения введен в Гонконге из-за тайфуна "Рагаса"

Видео: телеграм-канал SHOT

Высший, десятый уровень предупреждения ввели в Гонгонге из-за тайфуна "Рагаса". Гражданам рекомендовали не выходить на улицу, передает метеорологическая обсерватория Гонконга.

"Это (предупреждение. – Прим. ред.) означает, что ожидается ветер со средней скоростью 118 километров в час и более", – пояснили в обсерватории.

По словам синоптиков, в регионе возможны сильные ливни, грозы и высокие волны. Гражданам следует быть бдительными и остерегаться порывов ветра, держаться подальше от береговой линии и воздержаться от занятия водными видами спорта.

Кроме того, жителям и гостям города рекомендовали не находиться около окон. Тем, кто на улице, необходимо немедленно найти безопасное место и оставаться там до тех пор, пока опасность не минует. Кроме того, нельзя прикасаться к оборванным электрическим проводам.

К настоящему времени информации о россиянах, пострадавших из-за "Рагаса" в Гонконге, не поступало, передает ТАСС со ссылкой на генконсула России Анатолия Каргаполова.

"Продолжаем внимательно следить за развитием ситуации и находимся на связи с местными властями", – сказал собеседник агентства.

Он рекомендовал гражданам России соблюдать меры предосторожности, следить за официальными объявлениями и при необходимости обращаться в генконсульство по экстренным вопросам.

Из-за урагана международный аэропорт Гонконга продлил запрет на прием самолетов еще как минимум на один час, заявили в диспетчерской службе авиагавани. Немногим ранее там попросили всех авиаперевозчиков не следовать в аэропорт до особого распоряжения.

Также в результате паводка, образованного после выхода из берегов плотинного озера в уезде Хуалянь в восточной части Тайваня из-за влияния "Рагаса", 124 человека пропали без вести и 34 пострадали. Центральное информагентство острова сообщило о 14 погибших.

Спасатели считают, что из-за продолжения ливней озеро вновь может выйти из берегов. Из расположенных вблизи водоема населенных пунктов эвакуировали свыше 4,8 тысячи жителей. Кроме того, в некоторых районах уезда Хуалянь объявлен наивысший уровень предупреждения в связи с угрозой схода оползней. Поисково-спасательная операция продолжается.

В свою очередь, South China Morning Post передает, что во время тайфуна в Гонконге пострадали 33 человека. Они находятся в государственных больницах. Еще 765 человек укрылись от стихии в 50 временных убежищах.

В понедельник, 22 сентября, сообщалось, что супертайфун "Рагаса" движется в сторону Вьетнама. Согласно прогнозам, ураган начнет ослабевать после 24 сентября, а к 25 сентября стихия может сместиться в залив Тонкин, что вызовет сильный ветер и проливные дожди на севере и в центре Вьетнама.