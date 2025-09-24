24 сентября, 08:44Происшествия
Высший уровень предупреждения введен в Гонконге из-за тайфуна "Рагаса"
"Это (предупреждение. – Прим. ред.) означает, что ожидается ветер со средней скоростью 118 километров в час и более", – пояснили в обсерватории.
По словам синоптиков, в регионе возможны сильные ливни, грозы и высокие волны. Гражданам следует быть бдительными и остерегаться порывов ветра, держаться подальше от береговой линии и воздержаться от занятия водными видами спорта.
Кроме того, жителям и гостям города рекомендовали не находиться около окон. Тем, кто на улице, необходимо немедленно найти безопасное место и оставаться там до тех пор, пока опасность не минует. Кроме того, нельзя прикасаться к оборванным электрическим проводам.
К настоящему времени информации о россиянах, пострадавших из-за "Рагаса" в Гонконге, не поступало, передает ТАСС со ссылкой на генконсула России Анатолия Каргаполова.
"Продолжаем внимательно следить за развитием ситуации и находимся на связи с местными властями", – сказал собеседник агентства.
Он рекомендовал гражданам России соблюдать меры предосторожности, следить за официальными объявлениями и при необходимости обращаться в генконсульство по экстренным вопросам.
Из-за урагана международный аэропорт Гонконга продлил запрет на прием самолетов еще как минимум на один час, заявили в диспетчерской службе авиагавани. Немногим ранее там попросили всех авиаперевозчиков не следовать в аэропорт до особого распоряжения.
Спасатели считают, что из-за продолжения ливней озеро вновь может выйти из берегов. Из расположенных вблизи водоема населенных пунктов эвакуировали свыше 4,8 тысячи жителей. Кроме того, в некоторых районах уезда Хуалянь объявлен наивысший уровень предупреждения в связи с угрозой схода оползней. Поисково-спасательная операция продолжается.
В свою очередь, South China Morning Post передает, что во время тайфуна в Гонконге пострадали 33 человека. Они находятся в государственных больницах. Еще 765 человек укрылись от стихии в 50 временных убежищах.
В понедельник, 22 сентября, сообщалось, что супертайфун "Рагаса" движется в сторону Вьетнама. Согласно прогнозам, ураган начнет ослабевать после 24 сентября, а к 25 сентября стихия может сместиться в залив Тонкин, что вызовет сильный ветер и проливные дожди на севере и в центре Вьетнама.
