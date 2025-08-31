Новости регионов: в Биробиджане ураган сильно повредил здание инфекционной больницы

В Биробиджане ураган сильно повредил здание инфекционной больницы. Ветром снесло крышу, из-за этого во время ливня затопило четвертый этаж. На месте аварии работают оперативные службы, проводится оценка ущерба.

В Геленджике несколько дней спасатели тушат сильный лесной пожар. Пришлось привлечь пожарную авиацию. За день самолет и два вертолета Ми-8 сбросили почти 900 тонн воды. К тушению привлечены почти 400 человек.

На заповедном острове Монерон у побережья Сахалина волонтеры восстанавливают туристическую инфраструктуру после сильного шторма и схода селя. Два дня назад там смыло пешеходные тропы, деревянные настилы, повредило водопровод и энергоснабжение. Сам заповедник пока закрыт, работы в ближайшие дни продолжатся.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.