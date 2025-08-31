Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 августа, 11:15

Происшествия

Новости регионов: в Биробиджане ураган сильно повредил здание инфекционной больницы

Новости регионов: в Биробиджане ураган сильно повредил здание инфекционной больницы

Крупный пожар на складских помещениях произошел в Балашихе

В подмосковной Балашихе произошел крупный пожар

Автомобиль врезался в столб на Ленинградском проспекте у метро "Динамо"

Новости регионов: авиация привлечена к тушению пожаров в Ростовской области

Новости мира: немецкая полиция разогнала антивоенный митинг

В подмосковных Химках произошел пожар

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 августа

Новости регионов: 14 человек обратились за медпомощью после пожара на рынке в Волгограде

На Симферопольском шоссе машина скорой помощи столкнулась с автомобилем дорожных служб

В Биробиджане ураган сильно повредил здание инфекционной больницы. Ветром снесло крышу, из-за этого во время ливня затопило четвертый этаж. На месте аварии работают оперативные службы, проводится оценка ущерба.

В Геленджике несколько дней спасатели тушат сильный лесной пожар. Пришлось привлечь пожарную авиацию. За день самолет и два вертолета Ми-8 сбросили почти 900 тонн воды. К тушению привлечены почти 400 человек.

На заповедном острове Монерон у побережья Сахалина волонтеры восстанавливают туристическую инфраструктуру после сильного шторма и схода селя. Два дня назад там смыло пешеходные тропы, деревянные настилы, повредило водопровод и энергоснабжение. Сам заповедник пока закрыт, работы в ближайшие дни продолжатся.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоСтанислав Кулик

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика