Движение затруднено на 76-м км МКАД из-за опрокидывания грузовика
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
ДТП с последующим опрокидыванием грузового автомобиля произошло на внутренней стороне 76-го километра МКАД. Об этом сообщает столичный Дептранс.
На месте уже работают оперативные городские службы, которые уточняют обстоятельства произошедшего и информацию о возможных пострадавших.
Движение в районе аварии затруднено, перекрыт съезд на МСД. Водителей призвали заранее выбирать пути объезда.
Ранее на Кутузовском проспекте столкнулись несколько машин. По этой причине движение в сторону центра было временно затруднено на 2,7 километра, а в сторону области – на 3 километра.
По данным столичного Депздрава, в результате аварии три человека получили травмы. Двое пострадавших были доставлены в НМИЦ имени Пирогова, а еще один – в Боткинскую больницу.
