Движение затруднено на 76-м км МКАД из-за опрокидывания грузовика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с последующим опрокидыванием грузового автомобиля произошло на внутренней стороне 76-го километра МКАД. Об этом сообщает столичный Дептранс.

На месте уже работают оперативные городские службы, которые уточняют обстоятельства произошедшего и информацию о возможных пострадавших.

Движение в районе аварии затруднено, перекрыт съезд на МСД. Водителей призвали заранее выбирать пути объезда.

Ранее на Кутузовском проспекте столкнулись несколько машин. По этой причине движение в сторону центра было временно затруднено на 2,7 километра, а в сторону области – на 3 километра.

По данным столичного Депздрава, в результате аварии три человека получили травмы. Двое пострадавших были доставлены в НМИЦ имени Пирогова, а еще один – в Боткинскую больницу.