27 августа, 18:13Происшествия
В аварии на Кутузовском проспекте пострадали 3 человека
Фото: телеграм-канал "Московская медицина"
Три человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте. Об этом говорится в телеграм-канале столичного Депздрава.
На место аварии прибыли медики скорой помощи и центра экстренной медицины.
"Два пострадавших были госпитализированы в НМИЦ имени Пирогова, один – в Боткинскую больницу", – уточнили в ведомстве.
Несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы в среду, 27 августа. На месте происшествия прибыли экстренные службы города.