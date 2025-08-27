В аварии на Кутузовском проспекте пострадали 3 человека

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Три человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте. Об этом говорится в телеграм-канале столичного Депздрава.

На место аварии прибыли медики скорой помощи и центра экстренной медицины.

"Два пострадавших были госпитализированы в НМИЦ имени Пирогова, один – в Боткинскую больницу", – уточнили в ведомстве.

Несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы в среду, 27 августа. На месте происшествия прибыли экстренные службы города.