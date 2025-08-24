Число пострадавших в ДТП на Фрунзенской набережной в Москве выросло до 5

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Число пострадавших в ДТП на Фрунзенской набережной в Москве выросло до пяти человек. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения.

Как уточнили в ведомстве, ранения получили трое взрослых и двое детей. Медицинские бригады Центра медицины катастроф и скорой помощи быстро прибыли на место происшествия и оказали им необходимую помощь.

При этом двоих взрослых доставили в ММНКЦ имени С.П. Боткина, а детей – в Морозовскую детскую больницу.

ДТП произошло вечером 24 августа. Около дома № 26 два автомобиля столкнулись с последующим опрокидыванием одной из машин.

Причиной ЧП стала потеря водителем BMW управления. После этого он столкнулся с Mercedes и перевернулся от удара.

Авария не повлияла на транспортный поток, в связи с чем движение в районе ДТП не затруднено.