Три человека пострадали в ДТП с участием автобуса в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Три человека пострадали в результате столкновения рейсового автобуса и двух легковых автомобилей в Сергиевом посаде, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД России.

По данным ведомства, авария произошла 16 августа на 27-м километре дороги М-8 "Холмогоры". Предварительно, водитель автобуса "ЛиАЗ" при повороте на нерегулируемом перекрестке с главной дороги на второстепенную столкнулся с машиной Opel, после чего последний врезался в легковушку Mitsubishi.

В результате аварии пострадали три человека – два пассажира машины Opel и один пассажир автобуса. Всем оказана медпомощь.

Сотрудники ГАИ выясняют причины случившегося. Региональная прокуратура взяла установление обстоятельств под контроль.

Ранее на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге столкнулись несколько автомобилей. Авария случилась на 133-м километре. По предварительным данным, травмы получили четыре человека, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.