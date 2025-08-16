16 августа, 22:10Происшествия
Три человека пострадали в ДТП с участием автобуса в Подмосковье
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
Три человека пострадали в результате столкновения рейсового автобуса и двух легковых автомобилей в Сергиевом посаде, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД России.
По данным ведомства, авария произошла 16 августа на 27-м километре дороги М-8 "Холмогоры". Предварительно, водитель автобуса "ЛиАЗ" при повороте на нерегулируемом перекрестке с главной дороги на второстепенную столкнулся с машиной Opel, после чего последний врезался в легковушку Mitsubishi.
В результате аварии пострадали три человека – два пассажира машины Opel и один пассажир автобуса. Всем оказана медпомощь.
Сотрудники ГАИ выясняют причины случившегося. Региональная прокуратура взяла установление обстоятельств под контроль.
