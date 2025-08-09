Пять человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Амурской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Амурской области"

Пять человек пострадали при столкновении автомобиля Honda Freed и маршрутного автобуса в Благовещенске. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области.

По предварительной информации, 23-летний водитель Honda Freed столкнулся в маршрутным автобусом на остановке вблизи перекрестка улиц Амурская – Лазо. В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы, его доставили в Амурскую областную клиническую больницу. Четыре пассажира автобуса получили травмы различной степени тяжести, трое из них госпитализированы.

Прокуратура Благовещенска проводит проверку по факту произошедшего. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее пять автомобилей столкнулись на 49-м километре внешней стороны МКАД. На месте ДТП работали оперативные службы города. Движение транспорта в районе аварии было временно затруднено.

Также 34-летний водитель без прав наехал на женщину с трехмесячным ребенком в коляске в Красноярском крае. Женщина не пострадала, однако ребенок получил серьезные травмы. Как показало освидетельствование, в момент ДТП водитель был пьян.