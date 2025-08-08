Два человека погибли в ДТП в Приморском крае

Фото: телеграм-канал "Полиция Приморья"

Два человека погибли и два получили травмы в результате ДТП на Университетском проспекте в Приморье, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По предварительной информации, при столкновении Toyota Corolla Axio и Subaru Impreza погиб 34-летний водитель первого автомобиля и пассажир второго. Госпитализирована была 24–летняя девушка-пассажир Toyota. Также травмы получил 28-летний водитель Subaru Impreza. Ему было назначено амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП со смертельным исходом. Предварительно установлено, что водитель Toyota двигался на красный свет светофора.

Ранее 7 человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Ленобласти. По данным МВД, пострадали пять пассажиров автобуса и водители обоих транспортных средств. Двое из пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.

Председатель комитета по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк заявил, что, по предварительной информации, вины водителя автобуса в ДТП нет. Водитель грузовика въехал в стоящий пассажирский автобус.