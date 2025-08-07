Водитель микроавтобуса насмерть сбил мужчину в Люберцах

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Водитель микроавтобуса насмерть сбил мужчину на Новорязанском шоссе в городском округе Люберцы, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Подмосковью.

По предвраительной информации, ДТП произошло около 22:10 6 августа на 27 километре трассы М5 "Урал". Водитель 1986 года рождения за рулем микроавтобуса "Газель" совершил наезд на мужчину 1985 года рождения, переходившего проезжую часть в неположенном месте. В результате столкновения пешеход погиб от полученных травм.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что в момент ДТП пассажиров в салоне микроавтобуса не было.

Ранее автобус с туристами столкнулся с грузовым составом на железнодорожном переезде станции Инема в Ленинградской области. По данным МВД, удар поезда пришелся в заднюю часть туристического автобуса.

По предварительной информации, машинист электропоезда экстренно затормозил, однако расстояние было недостаточным, поэтому не удалось избежать аварии. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.