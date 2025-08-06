Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение на Кутузовском проспекте восстановлено после ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Авария произошла рядом с улицей Василисы Кожиной, возле дома № 13. Департамент транспорта Москвы предупреждал, что движение в районе места происшествия было затруднено на 2 километра. В связи с этим водителей просили выбирать пути объезда.

Ранее автомобилист почувствовал себя плохо и протаранил пять машин в Москве. По данным столичного управления МВД России, инцидент произошел 6 августа на улице Вилиса Лациса. В результате никто не пострадал. По данным СМИ, за рулем был 70-летний мужчина.

До этого водитель фургона сбил троих подростков на пешеходном переходе в Казани и скрылся с места ДТП. По данным прокуратуры Татарстана, в аварии пострадали девочки 12 и 14 лет и 12-летний мальчик. Подростки с различными травмами были госпитализированы в больницу.

