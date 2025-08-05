Фото: телеграм-канал "На МКАДе ДТП МОСКВА"

Два автобуса столкнулись на севере Москвы. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Мосгортранса.

ДТП произошло 5 августа примерно в 20:20 на улице Лескова, у дома 25. Авария произошла с участием автобусов, которые курсируют по маршрутам № 290 и 606. В результате случившегося никто не пострадал.

В Мосгортрансе уточнили, что детали аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее маршрутка с 14 пассажирами внутри опрокинулась около населенного пункта Зубутли-Миатли в Дагестане. По предварительным данным, водитель "Газели" пытался обогнать фуру, но не справился с управлением. В результате есть пострадавшие. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

