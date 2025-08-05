Маршрутка с 14 пассажирами опрокинулась в Дагестане

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Республике Дагестан"

Маршрутка с 14 пассажирами внутри опрокинулась около населенного пункта Зубутли-Миатли в Дагестане. Есть пострадавшие, сообщает Следственный комитет республики.

Уточняется, что по факту случившегося проводится проверка. Помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова отметила в беседе с ТАСС, что водитель "Газели" пытался обогнать фуру, но не справился с управлением. В результате автомобиль опрокинулся. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

До этого в серьезное ДТП под Тулой попал автобус. Транспорт столкнулся с опорой на пункте оплаты на трассе М-4 "Дон".

Инцидент произошел утром во вторник, 5 августа. В салоне автобуса в тот момент находилось 48 пассажиров. Медицинскую помощь в больницах Тульской области получают 14 из 34 пострадавших. Состояние всех получивших травмы граждан контролирует региональный Минздрав.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.