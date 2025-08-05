05 августа, 18:29Происшествия
Маршрутка с 14 пассажирами опрокинулась в Дагестане
Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Республике Дагестан"
Маршрутка с 14 пассажирами внутри опрокинулась около населенного пункта Зубутли-Миатли в Дагестане. Есть пострадавшие, сообщает Следственный комитет республики.
Уточняется, что по факту случившегося проводится проверка. Помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова отметила в беседе с ТАСС, что водитель "Газели" пытался обогнать фуру, но не справился с управлением. В результате автомобиль опрокинулся. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
До этого в серьезное ДТП под Тулой попал автобус. Транспорт столкнулся с опорой на пункте оплаты на трассе М-4 "Дон".
Инцидент произошел утром во вторник, 5 августа. В салоне автобуса в тот момент находилось 48 пассажиров. Медицинскую помощь в больницах Тульской области получают 14 из 34 пострадавших. Состояние всех получивших травмы граждан контролирует региональный Минздрав.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Более 30 человек пострадали в аварии с автобусом в Тульской области