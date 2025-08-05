Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Тульской области

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Около 20 человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с опорой на пункте оплаты на трассе М-4 "Дон" в Тульской области, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УМВД.

По данным ведомства, автобус, в котором находились 48 пассажиров, следовал по маршруту Луганск – Москва. Столкновение произошло на 228-м километре трассы в Киреевском районе примерно в 07:10.

Все пострадавшие, в том числе четверо детей, были госпитализированы в медучреждения Тулы, Киреевска и Новомосковска. Врачи оказывают им необходимую помощь, уточнили региональные власти.

На место ДТП направляется заместитель председателя облправительства Дмитрий Марков. По поручению главы субъекта Дмитрия Миляева он будет координировать работы по ликвидации последствий ЧП о оказанию помощи пострадавшим.

Ранее авария произошла на переезде Инема в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Там столкнулись туристический автобус и поезд.

Водитель первого транспортного средства выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым локомотивом, машинист которого экстренно затормозил.

По последним данным, пострадали 16 человек, состояние 7 из них оценивалось как тяжелое. Еще один человек числится погибшим. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.