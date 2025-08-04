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04 августа, 15:30

Происшествия

Три автомобиля столкнулись на Люблинской улице в Москве

Фото: depositphotos/svedoliver

Три автомобиля столкнулись возле дома № 5 на Люблинской улице в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, при аварии машины получили механические повреждения. При этом никто не пострадал.

Детали случившегося предстоит установить сотрудникам ГАИ. В настоящий момент они занимаются оформлением ДТП, соблюдая необходимые меры безопасности. Специалисты работают над тем, чтобы как можно скорее освободить проезжую часть.

Движение в районе ЧП перекрыто. В связи с этим водителей попросили выбирать пути объезда.

Ранее в Кемеровской области столкнулись автомобиль Honda Accord и "КамАЗ". Водитель легковой машины не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине дороги "КамАЗом".

В результате пять человек, находившиеся в машине, погибли. Еще один пассажир Honda был госпитализирован в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

Один человек погиб при столкновении поезда и автобуса в Ленобласти

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