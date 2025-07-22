ДТП произошло на внешней стороне 72 км МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария произошла на 72 километре МКАД (после съезда №71) в Северном Тушино, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что информация о ДТП уточняется. На месте происшествия работают столичные оперативные службы.

Также в Дептрансе добавили, что движение автотранспорта в районе ДТП затруднено на 1 километр. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее женщина и трое детей пострадали в аварии в подмосковном Можайске. По информации полиции, водитель грузовика DAF врезался в автомобиль Cherry, который стоял в правой полосе.

Кроме того, три автомобиля столкнулись на Лужнецкой эстакаде в Москве. Движение авто было затруднено на четыре километра.