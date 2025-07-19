19 июля, 10:02Происшествия
Три автомобиля столкнулись на Лужнецкой эстакаде в Москве
Фото: depositphotos/svedoliver
Три автомобиля столкнулись на Лужнецкой эстакаде, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
На месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.
Движение затруднено на четыре километра. Ведомство призвало водителей быть внимательными и выбирать пути объезда.
Ранее ДТП с тремя машинами произошло на внутренней стороне ТТК в Гагаринском тоннеле. Движение транспорта было затруднено на пять километров.
До этого один человек погиб в аварии на улице Малыгина. Предварительно, мужчина, который передвигался на самокате на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автобусом. Самокатчик скончался на месте.
Автомобиль перевернулся на улице Академика Чумакова в НАО