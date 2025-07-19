Три автомобиля столкнулись на Лужнецкой эстакаде в Москве

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Три автомобиля столкнулись на Лужнецкой эстакаде, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

На месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.

Движение затруднено на четыре километра. Ведомство призвало водителей быть внимательными и выбирать пути объезда.

Ранее ДТП с тремя машинами произошло на внутренней стороне ТТК в Гагаринском тоннеле. Движение транспорта было затруднено на пять километров.

До этого один человек погиб в аварии на улице Малыгина. Предварительно, мужчина, который передвигался на самокате на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автобусом. Самокатчик скончался на месте.