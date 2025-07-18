ДТП с тремя автомобилями произошло на внутренней стороне ТТК

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ДТП с тремя автомобилями произошло на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Гагаринском тоннеле, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении департамента.

Из-за дорожного инцидента движение в этом районе затруднено на 5 километров, водителей призвали быть внимательными и выбирать другие пути для объезда.

Ранее в пятницу, 18 июля, три других автомобиля столкнулись возле дома № 4 на улице 1905 года. Из-за ДТП движение по дороге в сторону Ходынской улицы было затруднено и осуществлялось по встречной полосе.

До этого две машины и автомобиль такси врезались друг в друга в районе 92-го километра МКАД. Из-за происшествия движение в этом районе оказалось затруднено, так как были заняты две полосы из пяти.

