Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июля, 13:53

Происшествия

ДТП с участием 3 автомобилей произошло на улице 1905 года

Фото: 123RF/bilanol

ДТП с участием трех автомобилей произошло в районе дома № 4 на улице 1905 года, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.

Из-за дорожного инцидента движение в сторону Ходынской улицы затруднено на 1,5 километра и осуществляется по встречной полосе. Водителей призвали быть внимательными и выбирать пути для объезда.

Ранее авария произошла возле дома № 2 на улице Малыгина на северо-востоке Москвы. По предварительным данным, мужчина двигался на электросамокате, но проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автобусом.

В результате мужчина погиб от полученных травм на месте ДТП. Детали происшествия выясняют сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы.

Автомобиль упал в котлован на западе Москвы

Читайте также


происшествияДТПгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика