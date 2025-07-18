ДТП с участием 3 автомобилей произошло на улице 1905 года

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ДТП с участием трех автомобилей произошло в районе дома № 4 на улице 1905 года, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.

Из-за дорожного инцидента движение в сторону Ходынской улицы затруднено на 1,5 километра и осуществляется по встречной полосе. Водителей призвали быть внимательными и выбирать пути для объезда.

Ранее авария произошла возле дома № 2 на улице Малыгина на северо-востоке Москвы. По предварительным данным, мужчина двигался на электросамокате, но проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автобусом.

В результате мужчина погиб от полученных травм на месте ДТП. Детали происшествия выясняют сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы.