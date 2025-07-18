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18 июля, 13:08

Происшествия

Один человек погиб в аварии на северо-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один человек погиб в результате аварии на северо-востоке Москвы, сообщает столичная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, ДТП произошло на улице Малыгина возле дома 2. Предварительно, мужчина, передвигаясь на электросамокате на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автобусом. Он скончался на месте ЧП от полученных травм.

Детали инцидента выяснят сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы, которые находятся на месте аварии.

Ранее в аварии на Филевском бульваре на западе Москвы погибла 32-летняя женщина. Согласно данным Госавтоинспекции, на нее совершил наезд автомобиль Isuzu, который двигался задним ходом.

Ход доследственной проверки и принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела взяла на контроль прокуратура Западного административного округа.

Автомобиль упал в котлован на западе Москвы

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