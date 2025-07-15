Пять человек погибли в ДТП в Калужской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Калужской области"

Пять человек погибли в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Калужской области. О происшествии рассказали в телеграм-канале УМВД по региону.

ДТП случилось на 48 километре трассы Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов в Ферзиковском районе. Здесь столкнулись BMW и Ford. В результате погибли оба водителя и три пассажира немецкой иномарки.

На месте уже работают автоинспекторы и сотрудники следственно-оперативной группы, которые выясняют обстоятельства аварии. Кроме того, собственную проверку начали и сотрудники региональной прокуратуры.

Ранее шесть человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом "ЛиАЗ" и грузовиком Renault в Омске. Предварительно, водитель автобуса двигался по маршруту, не рассчитал габариты транспорта и столкнулся с припаркованным грузовиком.

Еще одна авария произошла в Севастополе, где четыре человека погибли при столкновении легковушки и микроавтобуса. 18-летняя девушка за рулем автомобиля "ВАЗ" не уступила дорогу Mercedes-Benz Sprinter под управлением 45-летнего водителя. Позже число погибших в аварии выросло до пяти.