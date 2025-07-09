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09 июля, 05:58

Происшествия

Один человек погиб в результате ДТП в Приморском крае

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"

Один человек погиб и четыре пострадали в результате ДТП на участке автодороги Артем – Находка в Приморском крае, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля Honda CR-V выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota RAV4. В результате водитель и три пассажира последней, включая 17-летнюю девушку, получили ранения. Пассажир Honda CR-V от травм скончался на месте.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Прокуратура Приморского края проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее семь человек былидоставлены в больницу после ДТП с микроавтобусом в подмосковном Ступине. Всего в аварии пострадали 16 человек, в том числе один ребенок.

Недавно суд арестовал водителя автомобиля, сбившего охранника парковки в Москве. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, в результате чего наступила смерть.

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