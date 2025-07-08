Суд арестовал водителя, сбившего охранника парковки в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд в Москве заключил под стражу 21-летнего молодого человека, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Накануне сообщалось, что водитель каршеринга задавил охранника на платной парковке на Волгоградском проспекте и скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в больницу, где он позже скончался. Подозреваемый был задержан.

В ходе судебного заседания молодой человек рассказал, что днем он арендовал автомобиль каршеринга, чтобы покататься, а вечером решил поиграть в бильярд на Волгоградском проспекте, оставив машину на охраняемой платной парковке.

"Когда я заезжал на территорию, я знал, что первый час парковки бесплатно, а потом надо платить деньги, а я играл в бильярд чуть больше 2 часов. Когда решил выехать с территории и подъехал к шлагбауму, он автоматически не открылся, так как я не оплатил парковку", – сказал мужчина.

По данным прокуратуры, обвиняемый, не желая платить, пропустил выезжающий автомобиль, у которого была произведена оплата, и проехал вплотную за ним под шлагбаумом. Данный маневр заметил охранник и попытался помешать нарушителю, встав около водительской двери и взявшись за нее рукой.

"Обвиняемый, осознавая, что охранник удерживает ручку двери автомобиля, нажал на педаль газа, продолжив движение, в результате мужчина потерял равновесие и упал, ударившись головой об асфальт", – говорится в публикации.

Ранее один человек погиб и еще один пострадал в ДТП на Профсоюзной улице в Москве. Как рассказали в Госавтоинспекции, мотоциклист сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она скончалась на месте от полученных травм, а водитель был госпитализирован.