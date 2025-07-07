Автобус и "Газель" насмерть сбили пешехода на юго-востоке Москвы

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Автобус MAN наехал на мужчину на юго-востоке Москвы, после чего по нему проехалась "Газель". Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 7 июля, на 12-м километре внешней стороны МКАД. По данным ведомства, пешеход переходил дорогу в неустановленном для этого месте.

В результате он умер на месте происшествия от полученных травм. По факту случившегося сотрудники ГАИ проводят проверку.

Ранее водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля ВАЗ-2112, сбил трех пешеходов на перекрестке в Энгельсе Саратовской области. В результате на месте происшествия погибла несовершеннолетняя девушка.

В отношении 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой по неосторожности смерть человека. Злоумышленник задержан. По данным СМИ, были также госпитализированы женщина 1966 года рождения и один подросток.

