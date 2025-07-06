Фото: телеграм-канал "Прокуратура Саратовской области"

Пьяный водитель сбил трех пешеходов на перекрестке в Энгельсе Саратовской области. В результате девочка-подросток погибла, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ.

По предварительным данным ведомства, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем автомобиля "ВАЗ 2112" на пересечении улиц Краснознаменной и Мира совершил наезд на троих пешеходов. От полученных травм несовершеннолетняя девушка скончалась на месте.

В отношении 30-летнего мужчины заведено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения"). Он задержан.

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, после случившегося были госпитализированы женщина 1966 года рождения и один подросток.

Пресс-служба региональной Госавтоинспекция уточнила, что погибшей девочке было 15 лет.

Ранее три человека пострадали в аварии с участием двух автомобилей на Южнобутовской улице Москвы. По предварительным данным, водитель такси не уступил дорогу и не предоставил преимущество проезда Chevrolet. В результате пострадали водитель и пассажир такси, а также пассажир второго автомобиля.

