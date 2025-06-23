Мотоциклист погиб в ДТП на Комсомольском проспекте в Москве

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Мотоциклист погиб в результате столкновения с автомобилем Audi на Комсомольском проспекте в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Согласно предварительной информации, авария произошла возле дома 40. Водитель скончался от полученных травм на месте ДТП.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции", – говорится в сообщении.

Также ведомство предупредило автомобилистов, что в районе аварии движение ограничено по одной полосе в каждом направлении.

Ранее четыре человека погибли и еще двое получили травмы во время аварии в Ростовской области. ЧП произошло на 77-м километре трассы Элиста – Зимовники. Один из водителей не справился с управлением из-за дождя и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной. Погибли оба автомобилиста, а также два пассажира. Двоих детей 2012 и 2018 годов рождения, которые находились в салонах транспорта и получили травмы, доставили в больницу.