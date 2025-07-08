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08 июля, 14:21

Происшествия

Один человек погиб в ДТП на Профсоюзной улице в Москве

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Один человек погиб и еще один пострадал в аварии на Профсоюзной улице в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, ДТП произошло возле дома 7. Там мотоциклист сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она скончалась на месте от полученных травм, а водителя госпитализировали.

Сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы работают на месте ЧП. Экспертам предстоит выяснить причины и детали случившегося.

Ранее на 12-м километре внешней стороны МКАД автобус MAN наехал на мужчину на юго-востоке Москвы, после чего по нему проехалась "Газель". По данным Госавтоинспекции, пешеход переходил дорогу в неустановленном для этого месте. В результате он умер на месте происшествия от полученных травм.

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