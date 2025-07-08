Сбивший пешехода на Профсоюзной улице в Москве мотоциклист скончался в больнице

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Водитель мотоцикла, который сбил женщину на Профсоюзной улице в Москве, скончался в больнице. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла днем во вторник, 8 июля, возле дома 7. По данным ГАИ, мотоциклист сбил пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она погибла на месте от полученных травм. Водитель после ДТП был госпитализирован.

На месте ЧП работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Причины и детали инцидента выяснят эксперты.

Ранее пьяный водитель сбил трех пешеходов на пересечении улиц Краснознаменной и Мира в Энгельсе Саратовской области. От полученных травм несовершеннолетняя девушка скончалась на месте. Кроме того, были госпитализированы женщина 1966 года рождения и один подросток.

Автомобилиста задержали. Против него правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения.