Семь человек госпитализированы в результате ДТП в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Семь человек попали в больницу в результате ДТП с микроавтобусом в подмосковном Ступине. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, сообщил региональный Минздрав.

"В результате ДТП пострадали 16 человек, в том числе один ребенок", – цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

Шесть госпитализированных находятся в среднем состоянии. Им оказывается вся необходимая помощь.

ДТП произошло во вторник, 8 июля, примерно в 12:00 на автодороге Ступино – Малино – Лермонтово в районе села Старая Ситня. Водитель микроавтобуса 1968 года рождения съехал в кювет, поскольку не справился с управлением. В результате транспортное средство перевернулось.

По факту аварии заведено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

