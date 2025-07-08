Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июля, 17:10

Происшествия

Семь человек госпитализированы в результате ДТП в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Семь человек попали в больницу в результате ДТП с микроавтобусом в подмосковном Ступине. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, сообщил региональный Минздрав.

"В результате ДТП пострадали 16 человек, в том числе один ребенок", – цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

Шесть госпитализированных находятся в среднем состоянии. Им оказывается вся необходимая помощь.

ДТП произошло во вторник, 8 июля, примерно в 12:00 на автодороге Ступино – Малино – Лермонтово в районе села Старая Ситня. Водитель микроавтобуса 1968 года рождения съехал в кювет, поскольку не справился с управлением. В результате транспортное средство перевернулось.

По факту аварии заведено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Новости регионов: в Красноярском крае на трассе столкнулись три автомобиля

Читайте также


происшествияДТП

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика