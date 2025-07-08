Возбуждено дело после аварии с маршруткой в Ступине

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Уголовное дело возбуждено после аварии с маршруткой в городском округе Ступино, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Подмосковью.

Правоохранители завели дело по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

ДТП произошло во вторник, 8 июля, примерно в 12:00 на автодороге Ступино – Малино – Лермонтово в районе села Старая Ситня. Водитель микроавтобуса 1968 года рождения съехал в кювет, поскольку не справился с управлением.

В результате транспортное средство перевернулось и пострадали 15 человек. Врачи оказали необходимую помощь пострадавшим.

Контроль над выяснением обстоятельств случившегося взяли Ступинская городская прокуратура и подмосковная Госавтоинспекция. В дальнейшем ведомство даст оценку соблюдению перевозчиком требований закона о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.