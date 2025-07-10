Четыре девушки погибли при столкновении легковушки и микроавтобуса в Севастополе

Фото: телеграм-канал "Прокуратура города Севастополя"

В Севастополе в результате столкновения легковушки и микроавтобуса погибли четыре человека, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, авария произошла на дороге Симферополь – Бахчисарай – Севастополь. 18-летняя девушка за рулем автомобиля "ВАЗ" не уступила дорогу Mercedes-Benz Sprinter под управлением 45-летнего водителя. В результате погибли четыре девушки возрастом от 17 до 19 лет.

В МВД уточнили, что 18-летняя водитель автомобиля экстренно госпитализирована. Кроме того, пострадавшему мужчине оказали помощь на месте.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее в Энгельсе пьяный водитель сбил троих пешеходов на перекрестке. По предварительным данным ведомства, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем автомобиля "ВАЗ 2112" на пересечении улиц Краснознаменной и Мира совершил наезд на троих пешеходов. От полученных травм несовершеннолетняя девушка скончалась на месте. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он задержан.