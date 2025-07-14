Женщина погибла в ДТП на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Женщина погибла в ДТП на Филевском бульваре на западе Москвы, сообщает столичная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

Согласно предварительным данным, авария произошла возле дома 18. Находясь за рулем автомобиля Isuzu и двигаясь задним ходом, водитель совершил наезд на женщину-пешехода. Последняя скончалась от полученных травм.

На месте происшествия начали работать следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ. Им предстоит выяснить все детали случившегося.

В свою очередь, прокуратура Москвы уточнила, что 32-летний автомобилист допустил наезд на женщину 1941 года рождения. Ход доследственной проверки и принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела взяла на контроль прокуратура Западного административного округа.

Ранее в ДТП на 56-м километре трассы М-7 "Волга" в Подмосковье погиб 13-летний мальчик. Ребенок сидел в салоне автомобиля, за рулем которого находилась женщина. Она не справилась с управлением во время обгона, в результате чего столкнулась с грузовой машиной. Не пристегнутый ремнем безопасности несовершеннолетний вылетел из легкового автомобиля и скончался на месте аварии от полученных ранений.