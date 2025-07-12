Суд в Москве арестовал водителя, сбившего пешеходов на Бережковской набережной

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Никулинский суд Москвы арестовал на два месяца автомобилиста, против которого выдвинуто обвинение в ДТП на Бережковской набережной, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

В ходе допроса подсудимый рассказал, что проезжал по набережной со скоростью около 60–80 километров в час, когда увидел запрещающий сигнал светофора на пешеходном переходе. По словам мужчины, он пытался затормозить, однако вовремя среагировать не смог.

"После чего я отказывался верить в происходящее и уехал в сторону дома. Припарковав автомобиль возле своего дома, поднялся домой, выпил стакан виски, после чего пришли сотрудники полиции", – уточнил злоумышленник.

Мужчина также добавил, что признает вину в случившемся и раскаивается, однако добавил, что ДТП произошло, по его мнению, из-за неисправности его автомобиля.

Авария произошла вечером пятницы, 11 июля. В прокуратуре уточнили, что автомобилист сбил людей, проехав на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. После этого он скрылся с места происшествия.

В результате пострадали трое взрослых и двое детей. Состояние двух человек оценивалось как тяжелое, остальных – как средней тяжести.

Спустя некоторое время злоумышленника нашли и задержали. Машину марки HIPhi Z обнаружили во 2-м Сетуньском проезде. В салоне находились мужчина 2001 года рождения и женщина 1998 года рождения.

Правоохранители по факту аварии возбудили уголовное дело, согласно которому мужчине, находившемуся за рулем, грозит до 7 лет лишения свободы.