Полиция задержала водителя, сбившего пешеходов на Бережковской набережной

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Полицейские установили местонахождение автомобиля, водитель которого въехал в пешеходов на Бережковской набережной в Москве, сообщили ТАСС в столичном главке МВД России.

В ведомстве указали, что лица, находившиеся в автомобиле в момент аварии, установлены и задержаны. Они доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел.

По информации прокуратуры Москвы, машину марки HIPhi Z обнаружили во 2-м Сетуньском проезде. В салоне находились мужчина 2001 года рождения и женщина 1998 года рождения.

"Автомобиль был зафиксирован дорожными камерами. <...> За ситуацией на дороге 24/7 следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД", – добавили в пресс-службе Дептранса Москвы.

О ДТП стало известно вечером 11 июля. По словам правоохранителей, водитель сбил пятерых человек на пешеходном переходе, после чего скрылся.

В аварии пострадали трое взрослых и двое детей. Состояние двух человек оценивалось как тяжелое, остальных – как средней тяжести. Врачи оказывают им помощь.