В Москве не пропустившего скорую водителя привлекли к ответственности

Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя, который на юге Москвы не пропустил машину скорой помощи со световыми и звуковыми сигналами, сообщили в телеграм-канале ГАИ.

По информации из соцсетей, скорая в тот момент везла в больницу семилетнего мальчика с подозрением на аневризму. Машину не пропустил вперед владелец Kia на Каширском шоссе. После того как мальчика привезли в больницу, его мама написала обращение в ГАИ.

Сотрудники инспекции изучили представленную информацию и выяснили личность водителя иномарки. За рулем был 50-летний житель Московской области. По итогу на мужчину составили административный материал.

Ранее на 92-м километре МКАД столкнулись два автомобиля и такси. В следствие аварии движение машин затруднилось. Были заняты две из пяти полос. Инспекторы ГАИ выясняли обстоятельства ДТП.