Пострадавшим в ДТП на Бережковской набережной оказывают необходимую помощь

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пять человек, среди которых двое детей 8–10 лет, пострадали в ДТП на Бережковской набережной в Москве, сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

По данным ведомства, кроссовер столкнулся с пешеходами, которые переходили дорогу. Несовершеннолетних доставили в Клинику доктора Рошаля, троих взрослых – в больницу № 67 и Первую градскую больницу. Состояние двух взрослых оценивается как тяжелое, остальных, в том числе детей, – средней тяжести. Врачи оказывают всем необходимую помощь.

В прокуратуре рассказали, что водитель проехал регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места аварии. Установление обстоятельств ДТП, ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в прокуратуре Западного административного округа.

Сотрудники столичного Следственного комитета осматривают место происшествия и выполняют необходимые следственные мероприятия.

Ранее два автомобиля и такси столкнулись на 92-м километре МКАД, в районе остановки "Тайнинская". Движение на месте ДТП было затруднено, поскольку были заняты две полосы из двух. Информация о пострадавших не поступала.