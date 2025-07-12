Момент наезда на пешеходов на Бережковской набережной попал на видеорегистратор

Камера видеорегистратора сняла момент наезда автомобиля на пешеходов на Бережсковской набережной в Москве. Кадры размещены в телеграм-канале столичной прокуратуры.

На них видно, как водитель разогнался перед переходом, не затормозил и проехал на красный сигнал светофора, когда люди переходили проезжую часть.

ДТП произошло вечером 11 июля. По данным прокуратуры, водитель сбил людей, проехав на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, после чего скрылся с места аварии. В результате пострадали трое взрослых и двое детей. Состояние двух человек оценивалось как тяжелое, остальных – как средней тяжести.

Позже виновника случившегося нашли и задержали. Машину марки HIPhi Z обнаружили во 2-м Сетуньском проезде. В салоне находились мужчина 2001 года рождения и женщина 1998 года рождения.

По факту аварии было заведено уголовное дело, а мужчине, который находился за рулем, предъявлено обвинение. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

