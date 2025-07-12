Водителю, сбившему пешеходов на Бережковской набережной, предъявлено обвинение

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Водителю, который сбил пешеходов на Бережковской набережной в Москве, предъявлено обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.

По ее словам, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения"). Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

"В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", – указала представитель пресс-службы.

О ДТП стало известно вечером 11 июля. По словам правоохранителей, водитель сбил пятерых человек на пешеходном переходе, после чего скрылся.

В аварии пострадали трое взрослых и двое детей. Состояние двух человек оценивалось как тяжелое, остальных – как средней тяжести.

Прокуратура сообщала, что водитель проехал регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места аварии. Однако позже он был задержан.

