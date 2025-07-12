Уголовное дело возбуждено после ДТП на Бережковской набережной

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбуждено после того, как водитель автомобиля сбил людей на Бережковской набережной в Москве. Об сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД РФ.

Как указало ведомство, в случившемся установлены признаки части 2 статьи 264 УК РФ.

Задержанный мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на опьянение, уточнило министерство. При этом, по данным правоохранительных органов, он признал вину.

Источники агентства подчеркнули, что электрокар HiPhi Z, на котором задержанный сбил пешеходов, прежде не попадал в аварии и не находился в розыске. Автомобиль был поставлен на учет в апреле 2025 года.

О ДТП стало известно вечером 11 июля. По словам правоохранителей, водитель сбил пятерых человек на пешеходном переходе, после чего скрылся.

В аварии пострадали трое взрослых и двое детей. Состояние двух человек оценивалось как тяжелое, остальных – как средней тяжести.

Прокуратура сообщала, что водитель проехал регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места аварии. Однако позже он был задержан.

