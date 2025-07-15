Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Число пострадавших в ДТП в Москве выросло до 14 человек. Среди них два ребенка, сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

"Девять человек и один ребенок были доставлены в московские больницы, три человека и один ребенок от госпитализации отказались", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, взрослых госпитализировали в ГКБ имени С. С. Юдина, ГКБ № 31 имени академика Г. М. Савельевой, ММКЦ "Коммунарка", а также Первую градскую больницу. При этом трехлетний ребенок был доставлен в клинику доктора Рошаля. С места ДТП его эвакуировали вертолетом.

Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Столичные медики уже приступили к оказанию медицинской помощи, угрозы для их жизни нет, подчеркнули в Депздраве.

Два электробуса столкнулись на Профсоюзной улице в Москве во вторник, 15 июля. По предварительной информации, после столкновения один из них выехал на тротуар, где врезался в мачту освещения.