Пострадавший в ДТП на юго-западе Москвы ребенок эвакуирован на вертолете

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Трехлетний ребенок, пострадавший в ДТП на юго-западе Москвы, эвакуирован вертолетом в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии – клинику доктора Рошаля. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

Ребенок находится в состоянии средней тяжести, но его жизни ничего не угрожает – состояние стабильное. Столичные медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь, добавили в пресс-службе.

Два электробуса столкнулись на Профсоюзной улице в Москве 15 июля. По предварительной информации, после столкновения один из них выехал на тротуар, где врезался в мачту освещения.

В результате травмы получили 11 человек, включая двоих детей. При этом все пострадавшие находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

