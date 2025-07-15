15 июля, 20:05Происшествия
11 человек пострадали в ДТП в Москве
Фото: Москва 24
11 человек пострадали в ДТП с участием двух электробусов на Профсоюзной улице в Москве, сообщила пресс-служба столичного Депздрава.
"По предварительной информации, на остановке произошло столкновение, после чего один из автобусов выехал на тротуар и врезался в мачту городского освещения", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что травмы в результате аварии получили в том числе 2 детей. При этом все пострадавшие находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. Угрозы для их жизни нет, подчеркнули в Депздраве.
На месте происшествия в данный момент работают 9 бригад скорой помощи и Центр медицины катастроф.
Ранее в ДТП на 56-м километре трассы М-7 "Волга" в Подмосковье погиб 13-летний мальчик. Ребенок сидел в салоне автомобиля, за рулем которого находилась женщина. Она не справилась с управлением во время обгона, в результате чего столкнулась с грузовой машиной.
Мальчик не был пристегнут ремнем безопасности. В результате столкновения ребенок вылетел из легкового автомобиля. Он скончался на месте аварии от полученных травм.
Грузовик влетел в заградительные блоки на 25-м км внешней стороны МКАД