11 человек пострадали в ДТП в Москве

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11 человек пострадали в ДТП с участием двух электробусов на Профсоюзной улице в Москве, сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

"По предварительной информации, на остановке произошло столкновение, после чего один из автобусов выехал на тротуар и врезался в мачту городского освещения", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что травмы в результате аварии получили в том числе 2 детей. При этом все пострадавшие находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. Угрозы для их жизни нет, подчеркнули в Депздраве.

На месте происшествия в данный момент работают 9 бригад скорой помощи и Центр медицины катастроф.

Ранее в ДТП на 56-м километре трассы М-7 "Волга" в Подмосковье погиб 13-летний мальчик. Ребенок сидел в салоне автомобиля, за рулем которого находилась женщина. Она не справилась с управлением во время обгона, в результате чего столкнулась с грузовой машиной.

Мальчик не был пристегнут ремнем безопасности. В результате столкновения ребенок вылетел из легкового автомобиля. Он скончался на месте аварии от полученных травм.