В МЧС уточнили число погибших и пострадавших при падении автобуса в Якутии

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Саха (Якутия)"

В результате ДТП с вахтовым автобусом в Якутии погибли 13 человек, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Еще 20 человек пострадали. При этом 10 из них госпитализированы, включая двух в тяжелом состоянии. Другие 10 пострадавших направлены на амбулаторное лечение. Всего в момент аварии в машине находилось 33 человека.

"Из Якутска направлены специалисты РЦМК и психолог МЧС России", – рассказали в министерстве.

Инцидент с вахтовым автобусом произошел в Нерюнгринском районе Якутии 21 июля. По предварительным данным, транспорт принадлежал ООО УК "Колмар".

Водитель вахтового "КамАЗа", перевозивший работников шахты "Восточная Денисовская", съехал с обрыва при выезде с территории предприятия. В результате автобус упал почти с 30-метровой высоты и опрокинулся.

Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавших и погибших, а также организовали работу психолога. Всего к ликвидации последствий ЧП привлекалось 44 человека и 13 единиц техники от структур РСЧС.

