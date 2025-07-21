Двое пострадавших при ДТП с вахтовым автобусом в Якутии в тяжелом состоянии

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Саха (Якутия)"

Двое пострадавших в результате ДТП с вахтовым автобусом в Якутии находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве региона.

В ведомстве добавили, что всего были госпитализированы 10 человек. Еще восемь пациентов находятся в средней степени тяжести. Врачи также осмотрели амбулаторно 9 пассажиров автобуса – им диагностировали ушибы и ссадины.

Для оказания специализированной медпомощи из Якутска вылетела бригада регионального центра медицины катастроф, а также психолог МЧС для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим.

Об аварии с вахтовым автобусом в Нерюнгринском районе Якутии стало известно в ночь на 21 июля. Автобус вылетел с дороги в обрыв и опрокинулся с высоты примерно 25 метров.

Изначально сообщалось о семи пострадавших. Кроме того, в результате ДТП погибли 14 человек, включая водителя автобуса. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.

Предварительно, автобус принадлежал ООО УК "Колмар", он перевозил работников шахты "Восточная Денисовская". Прокуратура также организовала проверку по факту происшествия.