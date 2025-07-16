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16 июля, 12:20

Происшествия

Семь человек погибли в ДТП в Новосибирской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Новосибирской области"

Семь человек погибли после столкновения двух автомобилей в Новосибирской области. Еще один получил травмы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, ДТП произошло 16 июля на 290-м километре федеральной трассы К-17. Для координации действий правоохранителей на место ЧП выехал прокурор Краснозерского района.

"Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося", – добавили в ведомстве.

Ранее шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в аварии в Омске. Предварительно, водитель автобуса двигался по маршруту № 125, однако не рассчитал габариты и столкнулся с припаркованной грузовой машиной. Всего в момент происшествия в салоне автобуса находились 15 пассажиров.

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