Грузовик в Люберцах столкнулся с восемью автомобилями

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

В Люберцах грузовик столкнулся с восемью автомобилями, сообщает телеграм-канал подмосковного МВД.

ДТП произошло примерно в 11:50 около одного из домов, расположенных на улице Красной. Предварительно, водитель грузовика "МАЗ" совершил попутное столкновение с легковыми машинами. Участники аварии к врачам не обращались.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее в Омске в результате ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком пострадали шесть человек. По данным регионального МВД, авария произошла на Исилькульском тракте в районе 804-го километра, водитель грузовика Scania 1965 года рождения выехал на встречную полосу. После этого произошло столкновение с автобусом ПАЗ, за рулем которого был мужчина 1963 года рождения. В салоне находились 10 человек.

Пострадали оба водителя, а также четыре пассажира автобуса. Среди них – четырехлетний ребенок, женщины 1937 и 1956 года рождения, а также мужчина 1957 года рождения. Все пострадавшие доставлены в больницу. По факту аварии проводится проверка, в результате которой будут установлены причины и обстоятельства происшествия.