Шесть человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Омске

Фото: телеграм-канал "Омская полиция"

В Омске шесть человек пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком, рассказали в телеграм-канале регионального МВД.

Предварительно, авария произошла на Исилькульском тракте в районе 804-го километра, водитель грузовика Scania 1965 года рождения выехал на встречную полосу. После этого произошло столкновение с автобусом ПАЗ, за рулем которого был мужчина 1963 года рождения. В салоне находились 10 человек.

Пострадали оба водителя, а также четыре пассажира автобуса. Среди них – четырехлетний ребенок, женщины 1937 и 1956 года рождения, а также мужчина 1957 года рождения. Все пострадавшие доставлены в больницу. По факту аварии проводится проверка, в результате которой будут установлены причины и обстоятельства происшествия.

Ранее в Подмосковье произошла авария с участие микроавтобуса и автомобиля. 26-летний водитель, находясь за рулем машины BMW, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Hyundai.

В результате аварии погибли 26-летний водитель BMW и 10-летний пассажир микроавтобуса. Восемь человек получили травмы, среди них шесть детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Три человека находятся в тяжелом состоянии, еще пять человек остаются в состоянии средней тяжести.