Трое пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Три человека, пострадавшие в ДТП с участием микроавтобуса в Подмосковье, находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.

Еще пять человек остаются в состоянии средней тяжести.

Авария произошла в ночь на среду, 9 июля, на 18-м километре трассы Луховицы – М-5 "Урал" – Зарайск. По данным ведомства, 26-летний водитель, находясь за рулем машины BMW, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Hyundai.

В результате аварии погибли 26-летний водитель BMW и 10-летний пассажир микроавтобуса. Восемь человек получили травмы, среди них шесть детей в возрасте от 8 до 17 лет.

По факту аварии заведено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека". Проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.