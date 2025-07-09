Мужчина и ребенок погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Мужчина и ребенок погибли в результате ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля в муниципальном округе Зарайск. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Авария произошла в ночь на среду, 9 июля, на 18-м километре трассы Луховицы – М-5 "Урал" – Зарайск. По данным ведомства, 26-летний водитель, находясь за рулем машины BMW, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Hyundai.

В результате водитель BMW и 10-летний пассажир Hyundai погибли. Травмы получили водитель и семеро пассажиров микроавтобуса, среди которых было шестеро детей в возрасте от 8 до 17 лет. Всех пострадавших доставили в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки они примут решение в установленном законом порядке.

Ранее один человек погиб и еще четыре пострадали в результате аварии на участке трассы Артем – Находка в Приморском крае. По данным региональной прокуратуры, водитель за рулем машины Honda CR-V выехал на встречную полосу и врезался в машину Toyota RAV4.

В результате пострадавшего водителя и трех пассажиров Toyota Rav-4, в том числе 17-летнюю девушку, госпитализировали. Пассажир Honda CR-V от полученных травм умер на месте происшествия. Прокуратура Приморского края проводит проверку.

