09 июля, 08:58Происшествия
Мужчина и ребенок погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье
Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"
Мужчина и ребенок погибли в результате ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля в муниципальном округе Зарайск. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.
Авария произошла в ночь на среду, 9 июля, на 18-м километре трассы Луховицы – М-5 "Урал" – Зарайск. По данным ведомства, 26-летний водитель, находясь за рулем машины BMW, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Hyundai.
В результате водитель BMW и 10-летний пассажир Hyundai погибли. Травмы получили водитель и семеро пассажиров микроавтобуса, среди которых было шестеро детей в возрасте от 8 до 17 лет. Всех пострадавших доставили в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки они примут решение в установленном законом порядке.
Ранее один человек погиб и еще четыре пострадали в результате аварии на участке трассы Артем – Находка в Приморском крае. По данным региональной прокуратуры, водитель за рулем машины Honda CR-V выехал на встречную полосу и врезался в машину Toyota RAV4.
В результате пострадавшего водителя и трех пассажиров Toyota Rav-4, в том числе 17-летнюю девушку, госпитализировали. Пассажир Honda CR-V от полученных травм умер на месте происшествия. Прокуратура Приморского края проводит проверку.
Смертельное ДТП с участием микроавтобуса и BMW произошло в Зарайске