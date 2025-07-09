Уголовное дело возбуждено после ДТП в Зарайске

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП в подмосковном Зарайске, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Следствие в Коломне завело дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека"). В настоящее время проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Авария произошла в ночь на среду, 9 июля, на автодороге Луховицы – М-5 "Урал" – Зарайск. По предварительной версии, водитель BMW выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Hyundai.

В результате 26-летний водитель BMW и 10-летний пассажир Hyundai погибли. Еще 8 человек пострадали, включая водителя микроавтобуса и его пассажиров, из которых 6 детей в возрасте от 8 до 17 лет.

